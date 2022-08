Entre Marc Segatto et Manu Valoir, ce sera une grande première. Les deux hommes vont ouvrir le bal de la D2 ACFF dès samedi soir. Une rencontre intéressante à plus d’un titre pour les deux équipes aux logiques totalement opposées: Verlaine a gardé une bonne partie de son noyau alors que Stockay a fait presque totalement peau neuve.

Visétois, Manu Valoir mesure bien toute la tension relative à l’événement. " Oui, j’ai bien senti que c’était un gros match,confie-t-il. Surtout pour lancer la saison. Mais, bon, faut bien commencer à un moment. Puis, tous les matchs sont à jouer. Donc, on doit jouer celui-là aussi. Je pense qu’on est prêt, oui. On a eu la préparation de six semaines qu’on voulait et on y a fait ce qu’on pensait y faire. Si j’ai vu Verlaine? Désolé, mais je garde mes infos pour moi. Je dis juste qu’on va assister à une opposition de styles… Verlaine sera solide, c’est clair…"

Dans le chef d’Amaury Riga, ce derby est finalement un match comme un autre. " C’est un peu spécial, mais oui, cela reste un match de foot, point, assure le T2 verlainois.Sommes-nous prêts? Pas totalement, la préparation n’a pas été optimale même si elle a été bonne. J’ai vu Stockay à l’œuvre et c’est clair, ils ont un bon mixte entre jeunesse et expérience. Quant à nous, je pense qu’on est plus complet que l’an passé. Ce sera donc un match sans doute équilibré entre deux équipes qui se connaissent bien." Puis, comme le dit toujours le proverbe, un derby, cela ne se joue pas, ça se gagne.

Arbitre: Kevin Desimpele.

VERLAINE: le noyau devait encore être défini après l’entraînement de ce vendredi soir. Debra est retenu par le travail et ne sera pas disponible. Tchamdjou n’est pas disponible pour des raisons privées. Kaba (commotion) est forfait. Chubaka et Reciputi ne sont pas encore opérationnels. À noter qu’Arthur De Bolle, le troisième gardien, a demandéson bon de sortie. Verlaine ne lui donnera pas.

STOCKAY: le noyau devait encore être défini après l’entraînement de ce vendredi soir. Bernier (dos), Eryilmaz (dos), Ayoub (ischios) et Maglio (adducteurs) incertains.