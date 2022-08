Amay, lui, a connu des fortunes diverses. Vainqueur (2-0) de Huccorgne en ouverture, il a ensuite été laminé (6-0) à Flémalle."L’équipe a montré deux visages à l’occasion de ces deux premières sorties: un bon et un moins bon,commente Nicolas Barankiewicz qui, à 35 ans, a retrouvé le club qu’il avait découvert en P1 sous l’ère Serchia.Et face à une formation de la valeur de Flémalle, ça ne pardonne pas de ne pas être à son meilleur niveau. Mais ceci s’explique en partie par le fait que le noyau amaytois a été quasi entièrement renouvelé et que nous nous cherchons encore un peu."

Du côté de Huy B, c’est la stabilité qui a été privilégiée avec un noyau fort jeune au sein duquel Jordan Houmard, qui débute sa quatrième saison au Legrand, fait, à 27 ans, figure d’aîné. Et la P2, il la connaît grâce à ses passages à Vyle-Tharoul et à Templiers. Alors Huy B, taillé pour se maintenir en P2?"Je le pense, répond le médian défensif.Notre équipe est assez complète, solide défensivement, solidaire, capable de jouer la possession ou le contre même si on aime plutôt avoir le ballon et jouer en combinaisons rapides. Nos deux premiers résultats nous laissent aussi penser que nous avons notre place dans cette division. L’ambition maintenant est de signer un premier succès et on va tout faire pour que cela se fasse ce samedi soir. Avec un 5 sur 9 après trois journées, on serait lancé."

Nicolas Barankiewicz, qui a ouvert son compteur-buts face à Huccorgne, ne l’entend évidemment pas de cette oreille."Rencontrer un promu n’est jamais facile et nous allons croiser de jeunes joueurs qui ont beaucoup de courses. Mais nous avons notre expérience pour nous. Et si nous faisons preuve de la même discipline que celle affichée face à Huccorgne, nous pourrons forger un résultat positif. Il le faut car Amay ne veut plus vivre une saison comme la défunte qui l’a vu se sauver lors de l’ultime journée."