Huy a tourné le bouton: «On s’est mis en mode championnat»

Et pourtant, pour ramener quelque chose de Meix, il faudra être à 100%, voire plus. " C’est une équipe qui est encore dans l’euphorie de sa montée, assez physique et avec un tempérament offensif. Je m’en méfie, mais le but est de revenir de là-bas avec quelque chose", harangue Manu Papalino.

Arbitre: Quentin Richard, assisté de William Bara et Maria Étienne.

RFC HUY : Manu Papalino effectuait sa sélection après un dernier entraînement ce samedi matin. Raia (en convalescence), G.Boussard (pied), Pantot (pubalgie?), Passarello (manque de rythme) et Franco (examens) sont absents.