Football – D2 ACFF: Nathan Gosselain de retour à Verlaine

Une superbe pioche pour les Taureaux tant, en quelques matchs à peine, Nathan Gosselain avait bluffé tout le monde lors du début de la saison 2020-2021 alors qu’il était arrivé sur la pointe des pieds de Jodoigne. Des performances qui avaient évidemment attiré l’œil des plus grands puisqu’il avait même décroché un test au Club de Bruges. Test qui s’était révélé concluant mais c’est finalement le RFC Liège qui avait raflé la mise.

Un club où il a joué de malchance puisqu’il s’était blessé sérieusement au genou droit à la fin du mois d’octobre. Opéré quelques semaines plus tard, il avait dû faire une croix sur la saison dernière.

Désormais barré par d’autres joueurs et redescendu dans la hiérarchie mise en place par Gaëtan Englebert, Nathan Gosselain a voulu trouver une porte de sortie afin de donner un nouveau souffle à sa carrière. Et c’est à Verlaine qu’il compte bien y parvenir. Pour le plus grand plaisir de Marc Segatto et de tous les Taureaux!