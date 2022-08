Waremme retrouve sa bête noire

Mais si les chiffres ne parlent pas en sa faveur, Steve Dessart ne veut pas entendre parler de bête noire de ses joueurs. " Tous les matchs sont âprement disputés à chaque fois. C’est juste une bonne équipe avec une grosse profondeur de noyau, de la qualité dans toutes les lignes et une bonne dose d’expérience." Présent lors des trois rencontres, Charles Laruelle ne va pas à l’encontre de son coach. " Leur système en losange au milieu de terrain pose beaucoup de problèmes à pas mal d’équipes, ils le tiennent bien, admet le milieu de terrain. Ils proposent un football agressif, avec beaucoup de duels. On n’a pas encore trouvé la bonne clé face à eux. "

Et les Wawas seraient bien inspirés d’enfin faire mouche face aux Bruxellois afin d’entamer leur saison sur une note positive. " En tout cas, les gars ont envie de rentrer dans le vif du sujet, la préparation devenait longue, souligne Steve Dessart.Nous ne sommes pas encore prêts, on a encore pas mal de choses à travailler. Mais je pense que c’est le cas de beaucoup d’équipes. L’idéal serait évidemment de bien commencer, même si nous savons que ce ne sera pas simple. Pour cela, il faudra régler notre problème d’efficacité."

Et même s’il n’évolue pas forcément pas en front de banderille, Charles Laruelle est prêt à aller au combat. " Ce ne seront plus les mêmes équipes que l’année dernière, mais on a envie de faire mieux contre cette équipe, insiste le numéro 15, qui se sent comme un poisson dans l’eau en Hesbaye.C’est pour ça que je suis resté car je prends du plaisir tout en jouant au football. Et je le ressens, cette année, le niveau d’exigence a encore été revu à la hausse. " Suffisant pour enfin prendre la mesure de Ganshoren?

Arbitre: Anaik Jacoby, assisté de Dimitri Darc et Maxime Hendrix.

WAREMME: Murcia, Lemire, Dichiara, Lapierre, Angiulli, Dachelet, Merchie, Saint-Mard, Deflandre, Bourard, Laruelle, Charef, Julin, Boseko, Amou-Djaba, Gueye, Senakuku. Raskin, Cheriet ainsi que le 17eiront évoluer avec la P2. Lannoy est toujours en convalescence.