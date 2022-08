Un air stockali à Hannut - Fize

Jeremy, Robin, comment jugez-vous le début de saison de votre formation?

Jeremy Javaux: On savait que l’adaptation allait être compliquée, mais on ne s’attendait tout de même pas à un tel bilan. Notre connaissance de la P1 est limitée. Et là où les erreurs tactiques ou techniques n’étaient pas trop graves en P2, ici, ça se paye cash.

Robin Demaerschalk: On a réalisé une bonne préparation et un joli parcours en Coupe. Une de nos forces, c’est qu’on sait renverser une situation. Mais bon, on ne saura pas non plus le faire à chaque fois. Notamment face à des formations plus expérimentées.

Comment appréhendez-vous la rencontre de dimanche?

J.J. : Fize possède un bloc bien organisé avec un attaquant, Erivelton, que je connais bien. Et puis, avec Eyckmans, Ledure ou Gillard, ils ont des beaux gabarits. On va devoir trouver des espaces, ce ne sera pas un match simple.

R.D.: Pour moi, c’est un match comme un autre car on les joue tous pour les gagner. Hannut aura sans doute un esprit de revanches. Certes, on se déplace là-bas pour prendre les trois points, mais sans aucune pression.

Quel souvenir gardez-vous l’un de l’autre?

J.J.: De son but tout en technique à La Louvière (rires). Plus sérieusement, autant il peut être rude sur le terrain, autant c’est la classe humainement en dehors. Il est super gentil, même peut-être un peu trop.

R.D. : C’est une très belle personne, il est à sympathique et toujours joyeux. Mais sur un terrain, il est très dur, sec sur l’homme. Il n’a pas peur de mettre le pied. Je me souviens qu’il s’est pris les points de Wets à Durbuy. Il n’a vraiment peur de rien et possède un gros volume de jeu.

Enfin, on ne peut pas passer à côté. Quel est votre pronostic?

J.J. : Je m’attends à un match fermé, mais je vois une victoire 1-0 de Hannut.

R.D.: Oui, ça va être serré. Allez, je vais dire 1-2.

Arbitre: Nicolas Joskin, assisté de William Lemaire et Dominique Klemczak.

HANNUT: Racz, Javaux, S.Henrot, Adrovic, Ouchan, Cossalter, Cwynar, Formica, Pasteels, Proix, Geuns, N.Henrot, Spadaro, Berrafato, Misse Misse. Dreze (visage) est blessé alors que Père est suspendu.

FIZE: Firquet, Sbaa, Denruyter, Massar, Gillard, Eyckmans, Reuter, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Erivelton, Ledure, Mattiuzzi, Mignon, Fissette, Damsin.