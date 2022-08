UIjtdebroeks le promet: les Belges vont se battre

Si la première partie de l'épreuve a été semée d’embûches pour Cian Uijtdebroeks, il est toujours bien dans le coup avant d'aborder les trois étapes les plus décisives, celles des Alpes, planifiées de vendredi à dimanche. "Pour résumer, disons que je ne suis pas super content de ma situation car j'ai perdu du temps à cause d'une crevaison à un mauvais moment, raconte le coureur de la formation Bora-Hansgrohe.Et je suis tombé plusieurs fois. Dès le premier jour. J'avais ensuite la jambe gonflée, mais j'ai pu récupérer de cela. Lors de la quatrième étape, quasiment toute la sélection belge a été impliquée dans une chute. On a dû faire la poursuite pour revenir sur le groupe devant. Mais quand nous avons fait la jonction, j'ai été victime d'une crevaison. Il ne restait que dix kilomètres et la voiture de la Belgique n'était pas derrière moi. J'ai pris une roue de la voiture neutre, mais qui n'avait pas le même nombre de dents que la mienne. Le changement a donc pris du temps. Plus de deux minutes et trente secondes. Thibau Nys m'a attendu et a fourni un gros effort pour que je limite la casse, d'autant plus que le jury n'a pas compris que j'avais été victime d'une crevaison et a fait barrage: nous ne pouvions pas profiter du sillage des voitures suiveuses. Alec Segaert m'a aussi attendu. Mais j'ai quand même perdu du temps. Ce n'était pas chouette car cela ne s'est pas fait à la jambe mais sur un ennui. Heureusement, notre contre-la-montre par équipes a été bon, on a su refaire une partie de notre retard."

Il attend la montagne avec impatience pour les trois derniers jours de course afin de tenter de refaire son retard qui se chiffre à une minute et seize secondes sur le maillot jaune."Je me sens bien sur le vélo et j'espère que ce sera encore le cas ce vendredi, au lendemain de la journée de repos, termine Cian Uijtdebroeks.Nous sommes trois Belges dans le Top 10 du classement général. Nous pouvons donc jouer plusieurs cartes. On va se battre sur ces trois dernières étapes! Les Allemands sont bien dans le coup aussi, il faut toujours se méfier des Français qui ont des bons grimpeurs comme Lenny Martinez et il y a les Anglais, avec Leo Hayter, mais aussi Thomas Gloag, qui me fait une belle impression."