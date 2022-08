Maxime Renson: «Oui, on doit gagner»

Pas de pression excessive cependant sur les épaules des Hesbignons. Quoique… " Non, il n’y a pas péril en la demeure, mais il ne faut plus trop tarder en chemin non plus, dit Maxime Renson, une des valeurs sûres sur l’échiquier faimois depuis la reprise.Quand tu restes sur un 0/6, tu te dois de toujours réagir et de gagner, peu importe le moment de la saison. Si on perd trois matchs de suite, le doute risque de s’installer. Et, ça, ce n’est pas possible, surtout pas en début de saison. Donc, oui, on doit gagner absolument pour lancer notre saison et faire en sorte qu’on démarre."

On espère que le message du solide défenseur central va être reçu par ses coéquipiers. Lequel se sent déjà comme un poisson dans l’eau dans son nouveau groupe. " Il y a du potentiel dans ce noyau qui, effectivement, manque peut-être d’un peu de planche par rapport à celui de Fize, avoue-t-il.Mais il y a une grosse envie et on veut vraiment y arriver. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Je pense qu’une fois qu’on aura démarré, on va prendre des points, peut-être même là où on ne nous attend pas, tiens. On a un bon collectif avec des gars qui s’aident les uns et les autres sur le terrain. Cela ne peut que fonctionner de mieux en mieux…"

Même discours dans le chef d’un Bertrand Marler calme et posé, comme à son habitude. " Non, il n’y a pas péril en la demeure, assure-t-il. Je sais que ça va aller. Il faut rester calme et continuer de bosser comme on le fait. Très sincèrement, je ne connais pas super bien Sprimont B, une équipe qui, je pense, n’a pas tellement changé par rapport à la saison passée. On progresse de semaine en semaine et en 15 jours de temps, j’en ai appris autant que depuis le début dela préparation s’agissant de mon équipe. Cela va aller de mieux en mieux, c’est clair…"

C’est tout le mal qu’on souhaite aux Faimois qui peuvent lancer leur saison pour de bon ce dimanche.

Arbitre: Fabian Deckers.

FAIMES: Houart, Genette, Diomande, R. Vinchent, G. Vinchent, Jacques, Petitpré, Kosso, Mailleux, Hauteclair, M. Renson, J. Renson, Grommen, Marino, Venner. Le club va aller en appel de la rouge reçue à M. Renson qui a pris deux semaines. Duvivier, Simon et Zarnowski sont indisponibles.