Le live ce vendredi, c’est à 18h en direct sur la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme

Après le live pour préfacer la saison il y a deux semaines, retour, ce vendredi, du live traditionnel avec la reprise en nationale. On préfacera ainsi la journée de championnat de la P1 à la P4 ainsi que la D2 et D3 ACFF. Attention, par rapport à la saison passée, changement d’horaire: rendez-vous à 18h et non à 12h ce vendredi 26 août. On vous attend!