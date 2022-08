Le jogging de Wasseiges, clap onze cette année

Avec une nouveauté cette année: le partenaire de l’organisation n’est plus le club de football mais bien celui de tennis. " Oui, on a un tout nouveau partenariat, dit-il. Et cela s’annonce sympa." Au menu, ce dimanche 28 août, trois courses: celle d’1 km prévue à 9h45 dévolue aux enfants; celle de 5,3 km dont le départ est fixé à 10h30; enfin, celle de 11, 5 km qui va démarrer à 10h15. " Il y a aussi des courses dévolues aux plus jeunes,rappelle l’organisateur.Ils sont plus que jamais les bienvenus."

Cette année, on espère une fois encore la grande foule au départ de la grande course. " La première année, on avait eu 400 personnes,se souvient Jean-Pierre Smal, là depuis le début.Là, comme toutes les courses, c’est plus difficile. Du coup, si on est à 250-300, on sera déjà content."

Le parcours n’a foncièrement pas changé, faisant la part belle au plat, sentier et chemin de campagne. Seuls le départ et l’arrivée, désormais fixés aux abords du club de tennis, ont été modifiés. " Un podium est prévu pour les trois premiers scratches hommes et femmes 11,5 et 6 km ainsi que pour le premier de chaque catégorie, ponctue-t-il.Il y a aussi une tombola avec comme premier prix un VTT sans oublier des ravitaillements et une petite restauration sur place." Bref, tout ce qu’il faut pour que ce jogging soit une fois encore une parfaite réussite.