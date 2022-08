Joueurs sur le marché: Adrien Willé ne comprend pas «pourquoi on me snobe»

Parmi eux, Adrien Willé, l’ex-avant de Faimes. L’attaquant de 26ans est donc sur le marché. Un exemple parmi d’autres. Mais étonnant quand on sait que tous les clubs ou presque cherchent la pépite offensive qui fait défaut dans leur noyau. Amoreux du foot, passé par le professionnel d’ailleurs, Willé se pose des questions, comme d’autres oubliés aussi des clubs. " Je sais que j’ai fait des erreurs à une certaine époque, mais j’étais jeune,dit-il.Là, oui, je me demande un peu quoi. Non, je ne suis pas un joueur difficile comme on le dit. Et oui, je vais bien. Je vais mieux."

C’est que le gaillard n’a pas été épargné par les blessures ces dernières saisons. Victime du syndrome des Loges, l’ancien Braivois a été opéré… 5 fois. " On m’a raté à chaque fois, dit-il.Mais, là, ça y est: le souci est réglé. On a trouvé ce que j’avais. Je m’entraîne de manière journalière afin de pouvoir répondre à d’éventuelles propositions."

Et prêt à relever un nouveau défi, lui qui appartient toujours à Wanze/Bas-Oha. " Qu’on me donne ma chance, dit-il.Les blessures sont loin maintenant et je suis prêt à jouer. Mentalement, ça me ferait un bien fou… Et le club qui le fera ne le regrettera pas… Je n’arrive pas à comprendre qu’on me snobe dans la région. Les challenges qu’on me propose sont malheureusement trop loin par rapport à mon domicile."Voilà un buteur sur le marché. A quatre jours de la clôture du mercato, c’est sans doute une occasion à saisir…