Fransquet et Alfieri se retrouvent déjà

La saison passée, Verlaine l’avait emporté 2-1. Mais tellement d’eau a coulé sous les ponts depuis ce 16 mars 2022 avec Fransquet et Alfieri à Stockay. " Cela n’a en effet plus rien à avoir,rigole le portier stockali.On a bien changé depuis mais, pour moi qui habite Verlaine, la tension est toujours là dans ce genre de match. Mon voisin, par exemple, c’est Daniel Riskin, qui est dans le comité de Verlaine. Les clubs sont amis, mais tout le monde attend ce genre de match pour le jouer, mais surtout le gagner. La semaine, on a senti l’excitation à l’entraînement d’ailleurs chez nous. Aussi et surtout parce qu’on commence la saison avec un tel match…"

Verlaine sera solide

Lucas Alfieri a vu Verlaine à l’occasion de la joute en Coupe de Belgique face à Liège. Verdict? " Ils ont gardé pas mal de joueurs de la saison passée,avance-t-il.Ils ont donc pu construire sur des bases qui existaient déjà. Verlaine sera costaud, aussi avec les transferts qu’ils ont fait. Ils ont été malins…"

Transferts dont… Émilien Fransquet, " un pote qui n’est jamais à une blague près…" dit Alfieri. " J’adore ce gars qui est un bon gars et un bon gardien,assure le latéral de Verlaine.Moi, je ne suis pas encore sûr d’être dans le noyau car je ne suis pas encore à 100% après des soucis à un genou. Mais Verlaine, lui, est prêt. On a fait une bonne préparation. Si ce sera un match spécial pour moi? Non, désolé, moi, je m’en fiche totalement. Stockay, à mes yeux, est un club comme un autre. Ce n’est pas comme si j’y avais passé 4 ou 5 ans comme à Durbuy par exemple. Là, je m’attends à un gros match entre deux voisins, mais ne me demandez qui est favori et ce que vaut Stockay. C’est sur le terrain qu’on verra comment se passent les choses…" Avec, à n’en pas douter, un derby qui va de nouveau valoir le déplacement.