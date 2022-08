Pour tenter de repartir sur une nouvelle dynamique, le club a décidé de changer son fusil d’épaule. Tout d’abord en confiant les rênes de l’équipe à Sébastien Wauthier tout en confectionnant un effectif plus jeune que jamais. Cette saison 2022-2023 s’apparente dès lors à une année de transition. " Oui, cela s’annonce compliqué, annonce d’emblée le coach.Les jeunes vont devoir apprendre à jouer en équipe première et à affronter le défi physique de la P4A. Dans le club, on aimerait bien accrocher les six ou sept premières places et, si tout va bien, pourquoi ne pas jouer le tour final? Mais on aborde les choses sereinement et surtout positivement car le positif amène le positif. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une série très compliquée avec Limont, Haneffe, Geer B et Faimes B, le grand favori."

Des équipes que les Hannutois vont devoir affronter dès l’entame de la saison (NDLR: voir ci-dessous) et qui vont leur permettre de voir s’ils sont capables de jouer les premiers rôles. Mais l’objectif principal est tout autre. " Le club est derrière moi, le président voulait des jeunes en P4 et non plus forcément des joueurs qui viennent d’un peu partout,appuie Sébastien Wauthier.Le but est de pouvoir envoyer un ou deux gars avec la P1. Deux d’entre eux s’entraînent d’ailleurs avec le groupe de Manu Christiaens. Pour ces jeunes, monter et pouvoir s’entraîner avec Ouchan, Javaux ou Cossalter, c’est génial. Ils apprennent plein de choses et reviennent dans notre groupe avec la même envie, c’est superbe." Et en grandissant, ils font également grandir leurs partenaires. De quoi amener Hannut B vers le haut de tableau. Et si ce n’est pas cette saison, ce sera pour la prochaine.