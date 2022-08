Serge Pauwels: «Cian est dans une bonne situation»

Après le prologue et les cinq premières étapes, la position de la Belgique est plutôt favorable."Nous avons trois coureurs dans le Top 10 du classement général avant les trois étapes les plus difficiles, c'est plutôt pas mal comme situation", expliquait-il ce jeudi matin, alors que la course était en mode repos.

Lennert Van Eetvelt est quatrième à trente-cinq secondes du leader, l'Allemand Michel Hessman, William Lecerf Junior est cinquième, à quarante-huit secondes, tandis que le Hannutois Cian Uijtdebroeks est neuvième, à une minute et seize secondes du maillot jaune. "La course va aborder les Alpes ce vendredi, pour trois étapes de montagne, qui vont provoquer des écarts bien plus importants, poursuit Serge Pauwels, soulagé de voir que ses leaders sont toujours aux avant-postes après avoir évité les pièges des premières étapes.Et nos gars sont en forme et en bonne condition. À nous d'en profiter."

Que pense-t-il des chances de Cian Uijtdebroeks?"Il m'a dit être très satisfait de ses sensations,répond Serge Pauwels.Il espère donc avoir les mêmes jambes ces trois prochains jours, sur les étapes les plus importantes. Son début de Tour de l'Avenir n'a pas été simple. Il a été impliqué quasiment directement dans une chute sans trop de gravité et il a aussi perdu du temps à cause de crevaisons. Il avait crevé à un mauvais moment de la course, sous la pluie, alors que notre voiture suiveuse était loin de lui."

C'était sur la quatrième étape, quand il était arrivé avec une minute et dix-sept secondes de retard sur le vainqueur du jour, Thomas Gloag, et avec un débours de quarante-et-une secondes sur le groupe des favoris, dont l'Anglais Léo Hayter. " Heureusement, nous avons pu rétablir la situation grâce à un très bon contre-la-montre par équipes, mercredi, ajoute Serge Pauwels. Les gars ont quasiment réalisé un sans-faute. Malheureusement, cela n'a pas été suffisants pour la victoire d'étape(NDLR: ils ont été devancés de deux petites secondes par les Allemands au bout des 29,7 kilomètres)mais cela a permis de refaire une partie du retard de Cian. Rien n'est fait. Il reste de solides adversaires, dont le Français Lenny Martinez, un vrai grimpeur. Mais Uijtdebroeks est bien."

Il y aura une arrivée au sommet ce vendredi, à Saint-François Longchamp, et ce samedi, à La Toussuire, sur l'étape reine avec également le Col de la Madeleine au programme. Dimanche, le terrible Col de la Madeleine sera placé à mi-parcours de la dernière étape.