Football - P1 : le diesel fizois plus performant que le turbo eupenois

On ne sait pas si l’ancien joueur de Marloie et Ciney a des dons de voyance, mais on peut tout de même lui attribuer une certaine force de caractère qui lui a permis de relever ses partenaires au moment où ils étaient six pieds sous terre. Et quand, à la 25e, Erivelton réduit le score, c’est tout un club qui reprend espoir. Mieux encore, avant même la pause, Fize était repassé devant grâce à Eyckmans, avec une certaine complicité de Pelzer, et… Sbaa, monté en ligne et auteur d’un véritable but d’attaquant.

Preuve que les hommes d’Olivier Parmentier ont franchi un cap et qu’ils ne semblent jamais paniquer. Ils gèrent d’ailleurs le second acte avec brio même s’ils auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt. Mais Denruyter, en ratant un penalty, décidait de maintenir le suspense, faisant d’ailleurs passer un frisson dans le dos des supporters locaux puisque cinq minutes plus tard, Sbaa, toujours lui, se muait en pompier de service en dégageant une tentative sur sa ligne.

Et c’est finalement le capi Vandervost, d’un superbe bijou de lob des 45 mètres, qui allait mettre Fize sur du velours juste avant le début des arrêts de jeu. Avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, les gars d’Olivier Parmentier sont dans les meilleures conditions possibles pour aller défier un Hannut malade ce dimanche. Quant à Eupen, les Germanophones n’ont pas à rougir de leur performance, eux qui ont fait trembler un cador de cette élite provinciale.

Arbitre: François Mouton, assisté de Claude Clermont et Olivier Dethine.

Cartes jaunes: Denruyter, Wagemans, Pelzer.

Buts: Nsumbu (0-1, 9e), C.Laschet (0-2, 11e), Erivelton (1-2, 25e), Eyckmans (2-2, 34e), Sbaa (3-2, 43e), Vandervost (4-2, 89e).

FIZE: Firquet, Demaerschalk, Sbaa, Reuter, Wagemans, Eyckmans, Vandervost (90e+2 Mignon), Gillard, Denruyter (78eLedure), Erivelton (78eFissette), Massar (90eMattiuzzi).

EUPEN 1963: Pelzer, Ordonez, Dreessen, Vanaschen, Palm (78eVroomen), B.Laschet, Schins, C.Laschet, Colle (58eTonkovic), Fumagalli (62eKrafft), Nsumbu (62eWeinberg).