Arnaud Bovy: «Je suis heureux d’arrêter»

Arnaud Bovy, votre carrière s’arrête donc sur une défaite 6-3, 6-4 face à Romain Faucon. Vous auriez aimé plus belle porte de sortie?

C’est sûr que j’aurais voulu encore aller chercher l’un ou l’autre succès afin de ramener un peu plus de monde, ici à Lambermont, en fin de semaine. Mais mon niveau n’était pas là et mon adversaire a fait un bon match. C’est peut-être dû à la décompression de l’arrêt de ma carrière. Ce n’est pas très grave. Que j’arrête maintenant ou dans trois jours, ça ne change rien. Je suis simplement heureux d’arrêter.

Vous êtes soulagé d’en avoir fini avec le tennis sur le circuit international?

Tout à fait! Si j’arrête, c’est que je n’ai plus envie de tout ça. J’ai toujours eu la passion, la flamme en moi, mais là, ces dernières semaines, c’était trop. J’ai juste envie d’autre chose car je ne prenais plus de plaisir sur le terrain. Il est temps de changer, de tourner la page.

Arrêter après un tournoi tout près de chez vous, c’était prévu?

Non, c’est un pur hasard. Il y a encore quelques semaines, j’étais motivé pour m’entraîner, jouer, aller faire des résultats. Mais il y a eu un électrochoc dans ma tête après ma défaite à Eupen (NDLR: il y a deux semaines). La décision est tombée toute seule, c’était comme une évidence pour moi. Depuis lors, je n’ai pas encore regretté.

Cette décision n’est donc pas le fruit d’une mûre réflexion?

Pas du tout même si elle est sans doute la conséquence de mes résultats des derniers mois. Depuis un an, je n’ai disputé qu’une finale et qu’une demi-finale. Un moment donné, cette envie s’estompe, la motivation s’atténue. Quand on n’a plus envie, déjà que ce sport est très dur, cela ne sert à rien de se morfondre. Et cette décision, même si j’en ai discuté avec mes proches, je l’ai prise seul. Quand je me vois sur un terrain, j’ai du mal à me reconnaître par rapport à avant. Cela peut paraître dur, mais c’est juste. En soi, le tennis, je l’aime encore énormément. Mais c’est ce qui entoure la vie d’un sportif de haut niveau (les efforts, les contraintes, les sacrifices) que je ne supporte plus. Chaque chose me demande un effort surhumain et c’est en ça que je me dis que j’ai pris la bonne décision.

Depuis septembre, vous avez aussi entamé des études supérieures. Cela a-t-il joué un rôle dans le processus qui vous a mené à cet arrêt?

Je sais que certains vont penser que c’est le cas, mais c’est tout à fait faux. Au contraire, cela m’a permis de m’enlever une certaine pression. De toute façon, j’avais dit que j’arrêterais vers 22-23 ans si je ne perçais pas. Je n’avais pas envie de me retrouver 500emondial en cravachant à 30 ans. Je suis quelqu’un d’ambitieux et là, je me vois stagner depuis quelques années. Je vois que mon niveau n’évolue pas. Et pourtant, j’ai toujours gardé la priorité sur le tennis, les études étaient secondaires. Car le tennis, je savais que ce serait court alors que j’ai tout mon temps pour mes études.

Vous êtes le dernier de la famille à avoir mis le circuit international de côté. Qu’est-ce que cela vous fait?

Quand Juliette a arrêté, il y a encore deux mois, je rigolais en disant que j’étais le dernier rescapé. Et je ne m’attendais pas du tout à arrêter deux mois plus tard alors que, maintenant, ça me paraît être une évidence. On aura eu une carrière qui n’a pas forcément répondu aux attentes, mais je suis fier de mes sœurs et de mon parcours. J’ai donné tout ce que je pouvais et je sors la tête haute de cette aventure.

Finalement, comment expliquez-vous que vous vous êtes arrêté, au mieux, à la 570eplace mondiale?

La transition entre juniors (NDLR: où il a été 26ejoueur mondial) et seniors, je ne l’ai pas trop mal digérée car j’ai gagné mon premier Future à la fin de ma première année sur le circuit, c’était prometteur. Je prenais beaucoup de confiance, d’expérience. Puis, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Le Covid est passé par là, mais ce n’est pas une excuse. Je pense que le niveau, je l’avais pour avoir un meilleur classement. Mais il m’a manqué énormément de constance. Que ce soit d’une semaine à l’autre ou même au cœur d’un match. À ce niveau, tout le monde joue bien, mais c’est la constance qui fait la différence.

Pendant ce temps-là, Gauthier Onclin et Raphaël Collignon, auxquels on vous comparait souvent, sont en train d’exploser. Cela ne vous fait pas mal?

Je suis très proche d’eux et je suis avant tout content parce que leurs efforts commencent à payer. Je me disais d’ailleurs que ça aurait pu me tirer vers le haut, comme je l’ai fait pour eux en sortant des juniors parce que je suis le plus âgé. Ils ont sûrement quelque chose en plus que moi. Je me suis quand même donné, mais cela s’est énormément joué dans la tête. Je n’ai pas su être assez maître de ma cervelle.

Maintenant que les raquettes sont rangées au placard, quel regard portez-vous sur votre carrière?

570emondial, cela ne me paraît pas énorme parce que j’espérais tellement plus. Si on m’avait dit que j’arrêterais à ce stade après ma carrière chez les juniors, je n’aurais pas misé là-dessus. Je voulais beaucoup plus comme jouer des Grand Chelem ou être dans le Top 100. Cela aurait été la consécration de tout un investissement et de ma passion. Mais j’en suis loin… Oui, je suis fier de moi car j’ai quand même été dans le Top 10 belge, mais ce n’est rien à côté de ce que j’aurais espéré. De la déception, il y en a, mais je me dis que je n’étais peut-être pas capable de franchir ce cap-là. Si après quatre ans, je n’évolue plus, c’est qu’il y a un souci. Cela ne sert à rien de tirer sur la corde…