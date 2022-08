Hamoir sans gardien?

Hamoir va-t-il se retrouver sans gardien dimanche pour le derby à Warnant? A priori, non. Rausin est suspendu alors que Dieuveil Yaya,le second portier, souffre des ischios" mais il sera bien présent" assure Raphaël Miceli. Qui, au pire, peut compter sur Julien Piot. " Il est affilié et qualifié pour jouer, assure le T1 des Rats.On ne sera donc pas sans solution. Au pire, de toute façon, il y a le kiné (rires)."

Stockay: avec ou sans Alfieri ?

Outre son dernier transfert (voir p. 32), Stockay doit faire face à quelques ennuis pour aller à Verlaine samedi soir. Ainsi, Maglio (gêne à une cuisse), Alfieri (hématome) et Ayoub (hématome) sont incertains. Eryilmaz (dos) est forfait certain. Du coup, un peu comme Hamoir, Stockay va-t-il se retrouver sans portier lui aussi? " Non, ça devrait aller pour Alfieri", assure Manu Valoir. Stockay est en tout prêt et dans les startings-blocks.

Verlaine: RAS

Rien à signaler chez les Taureaux.

Solières dans le flou offensif

Pas mal d’incertitudes pour Solières juste avant de commencer la saison. Le secteur offensif est clairement décimé. C’est même un euphémisme. Hanrez (déchirure), Kabaya (hématome), Lasfar (déchirure) et Suray (pubalgie) sont tous touchés à des degrés divers et ne devraient pas être en mesure de jouer. Sauf, peut-être, Kabaya et Suray qui se testeront avant la rencontre à La Louvière à laquelle Fabrice Sambi Lokonga (voir par ailleurs), le nouvel avant, devrait pendre part comme Zineddine Elatlassi, l’autre transfuge arrivé de Mons. À noter par ailleurs que Junior Domé, le défenseur venu de Mouscron, a demandé son bon de sortie.

Waremme: tout le monde est là

Pour recevoir Waremme, Steve Dessart pourra compter sur l’ensemble de son noyau. "Tout le monde est bel et bien sélectionnable", note le coach.

Warnant: quasi tous là

Pour le derby face à Hamoir, Warnant peut compter sur une grosse partie de son noyau. Cela dit, Louknine est toujours en vacances alors que Dago (ischios) est blessé. Miezal (ischios) est, lui, incertain."Oui, j’ai hâte de commencer, mais on n’est pas prêt"assure Stéphane Jaspart.

Division 3 ACFF

Huy: quelques absents

Pas mal d’absents à Huy pour affronter Meix-Devant-Virton. Morana, G. Boussard, Raia et Czagiel sont blessés alors qu’on craint une pubalgie pour Pantot."Mais ça va aller", glisse Papalino.

Provinciale 1

Geer: sans Lucas Delvaux

Pour aller à Aubel, Geer, qui est en pleine bourre, ne pourra pas compter sur Lucas Delvaux. "Il travaille, précise Nicolas Henkinet.À part ça, tout le groupe est disponible."

Wanze/Bas-Oha dit non à Willé

Tout le monde sera au poste à Wanze/Bas-Oha pour la réception de Malmedy. Henrotte (fracture à un petit doigt) est blessé. " Mais, sinon, on est prêt", assure Jean-Yves Mercenier qui a dit non à Adrien Willé, le Faimois qui avait proposé ses services en vue d’un retour dans un club auquel il appartient toujours.

Faimes: SOS buteur

Pour la réception de Sprimont B, le noyau de Faimes est au complet. Seul Simon reste indisponible. Faimes est toujours à la recherche d’un buteur. Il ne reste que quelques jours...

Hannut presqu’au complet

Pour le gros derby face à Fize,Père est suspendu. Lo Presti (main) est et reste blessé. Tous les autres Hannutois sont mobilisables. Défaite, cette fois, interdite...