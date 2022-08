Cette année, la physionomie du championnat ne semble pas réellement avoir changé. En revanche, la seconde équipe du club cher à Jean-Marie Heyne n’affiche plus le même visage. À commencer par son entraîneur, Grégory Sciulara, qui vivra sa première expérience en tant que T1. Un baptême du feu avec un noyau qui plus est compétitif. " Je pense que nous avons transféré intelligemment. Plusieurs anciens de la maison reviennent apporter une dose d’expérience qui nous avait parfois manqué" appuie le nouveau coach.

De quoi établir des objectifs bien précis. " Nous avons des ambitions mais on préfère ne pas les crier sur tous les toits. On préfère rester discret et l’excellente préparation nous conforte dans cette idée."

Entre les lignes, on le comprend rapidement, ne pas atteindre le tour final serait un échec cuisant. " L’objectif est de réduire l’écart de divisions entre la P2 et nous. La montée doit donc être dans nos têtes même si je le répète, nous préférons avancer cachés."

L’entraîneur reste donc prudent mais n’y voyez surtout pas une quelconque forme de stress ou d’appréhension. " J’ai acquis pas mal d’expérience dans le monde du football. La gestion du groupe ne me fait absolument pas peur. Le principal sera surtout de parvenir à faire passer le message sur les objectifs de l’équipe, y compris auprès des plus jeunes" détaille celui qui a notamment dépanné en P2 en fin de saison dernière.

Ambitieuse mais raisonnable, la seconde équipe momalloise s’inspire de sa grande sœur. Et si, finalement, l’écart de division restait inchangé la saison prochaine, avec deux montées?