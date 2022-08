Le Verviétois Fabrice Sambi Lokonga, frère de Mpoku et d’Albert, arrive à Solières. ©- 

Fabrice est un avant type, pur numéro 9 qui va tenter de planter des buts en D2 ACFF. Jadis, on l’a connu à

Melen et à Richelle, respectivement en P1 et D3 ACFF. " Oui, j’arrive à Solières, dit-il. Il ne me reste que la convention à signer. Mais je vais y jouer." Âgé de 27 ans, Fabrice a marqué partout où il est passé. " Oui, j’aime planter des buts et c’est pour ça que Solières a pensé à moi…, dit-il.Je voulais revenir dans le Liégeois car c’était plus facile avec le cabinet médical que je viens d’ouvrir…"

Il pourrait, s’il est affilié et qualifié, avoir directement sa chance ce week-end puisque Solières est décimé sur le plan offensif avec les blessures, à degré divers, de Hanrez, Kabaya, Lasfar et Suray.