Fize rêve d’un 6/6 juste avant Hannut

Jouable sur papier même si Eupen a surpris pour sa première en P1. " J’ai pris des informations sur ce club, comme d’habitude, dit Olivier Parmentier. Et, sincèrement, c’est solide. Ils savent jouer au foot et surfent sur leur montée. Ils vont faire mal même si on ne doit avoir peur de rien. Commencer par un 6/6 serait une très bonne chose juste avant le derby face à Hannut. On serait alors serein et en adéquation avec nos objectifs. Il faut qu’on reste concerné et concentré et qu’on oublie la Coupe de Belgique. Ok, on s’est bien amusé, c’était une chouette expérience, on a mis un peu plus Fize sur la carte de la Belgique mais là, il faut se concentrer sur l’essentiel."

Pas dans le rouge

Reste à voir si la défaite de dimanche, qui ne s’est finalement pas joué sur grand-chose, sera digérée par les Fizois. " Je pense que oui, assure encore Olivier Parmentier.On savait, dès le départ, qu’on ne gagnerait pas la Coupe, hein. Physiquement, c’est clair qu’il faudra voir comment on a digéré les efforts physiques. Il ne faut pas oublier qu’on a repris le 18 juillet l’air de rien et que cela commence à peser même si on n’est qu’en début de saison. Après, j’ai un peu fait tourner pour que tout le monde arrive frais ce jeudi et dimanche pour le derby. Je ne pense pas que certains sont déjà dans le rouge…"

Arbitre: Francois Mouton.

FIZE: le noyau est le même que la semaine passée. Erivelton (commotion) et Damsin (lésion musculaire) sont de retour. Matafadi (ligaments du genou) reste blessé.