Entrée en matière pour la R1 de Huy: «Le groupe est prêt»

Aller le plus loin possible dans cette coupe AWBB, voilà le but avoué de l’Union Huy qui se doit évidemment d’avoir des ambitions au regard de l’effectif rassemblé en bord de Meuse. Sous la houlette de Mike Dekeyser, on ne comprendrait effectivement pas que les Unionistes ne sortent pas de cette première phase de poule qui va les voir affronter une P1 et une R2."Je pense que le groupe est prêt à remplir cette première mission et à monter en puissance, nous confiait le coach.Actuellement, tout se passe bien. Nous avons affiché une très belle mentalité et un bon niveau dans toutes les rencontres amicales disputées depuis la reprise. On n’a rien joué de "sérieux" puisqu’on a rencontré des R2 et que le groupe n’a pas encore été mis en difficulté, mais l’attitude est bonne."