Coupe AWBB : Hannut loupe la qualif, Huy explose

Nouvelle claque pour Huy

Bien plus compliqué ensuite pour l’Union Huy qui a mis le cap sur la P1 de Boussu. Un très long déplacement qui n’a pas apporté beaucoup de satisfaction à Steve Jovenau dont le groupe a dû reprendre la route avec un revers 89-58 dans les poches. Il faut dire qu’avec un Jaco immédiatement titularisé, les Mosans ont immédiatement bu la tasse, les 8 points d’avance se transformant en 13 dès la fin d’un premier quart à sens unique et pliant là tout espoir de victoire: 23-10."Nous sommes tombés sur une équipe de très bon niveau mettant à la fois une intensité que nous n’avions pas et ayant une énorme réussite qui nous a fait défaut, reconnaissait le mentor mosan. On a directement été relégués à 20 points et ce fut compliqué mentalement. Je retiendrai l’intensité des joueurs sortis du banc mais, mis à part cela, peu de choses positives à retenir car même le collectif qui demeurait présent dans les autres matchs s’est effiloché".

Pour les Mosans, reste encore un dernier devoir, ce week-end, en se rendant dans la salle de la R2 d’Andenne avec un certain Jimmy Stas à la manœuvre. Cela s’annonce encore hors de portée et compliqué.

HUY:Puddu 0, Bennardo 0, Chinet 5, Danze 0, Royen 2, Jaco 15, Njoumegni 6, Maah 9, De Neve 11, Roncali 10.