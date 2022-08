Un Amay new-look et très ambitieux

Quelques semaines après avoir arraché son maintien lors de l’ultime journée de championnat en D2, le HC Amay est de retour aux affaires. C’est sur la foire à Huy, comme de coutume, que le club cher au président Bernard Destexhe s’est présenté à la presse. Non sans ambition. Cette saison 2022-2023 s’annonce en effet prolifique pour le matricule 74. Les Amaytois se sont donné les moyens d’atteindre les play-off avec l’arrivée de huit joueurs et de Thierry Herbillon. Champion avec le HC Herstal, l’ancien entraîneur de notre équipe nationale n’avait plus dirigé d’équipe depuis dix ans."Au départ, je voulais reprendre une équipe de cadets pour les former, explique cet ancien handballeur professionnel. Vu que le poste était déjà occupé, le président (NDLR: Bernard Destexhe)m’a rapidement convaincu et après trois réunions, j’ai accepté le challenge."