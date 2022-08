Romain Izzi, l'homme de l'ombre qui illumine Strée en P3A

En forme comme rarement, Romain Izzi s’est particulièrement bien préparé durant l’entre-saison. Une obligation, les années oblige. " C’est vrai que je sors d’une grosse prépa. Ça fait désormais trois ans que je fais attention car ma fragilité a souvent été un de mes défauts. Ici, je me suis entraîné avec deux coachs sportifs, Samuel Billa-Garcia et Antho Di Lallo et le résultat est directement visible. Ils ont fait un superbe boulot. "

Face à Fraiture Sports, Franck Walo a décidé d’installer son onze de base en 3-5-2. Une tactique osée, mais qui permet justement à son milieu de terrain de s’illustrer. " Cette tactique me fait énormément de bien. J’ai été formé dans celle-ci du côté de Bas-Oha et c’est ce qui me correspond le mieux. On sait que ma vitesse n’est pas mon point fort, du coup jouer au côté de Nicolas Guilmet me permet de ratisser latéralement et de jouer plus juste. Après plusieurs saisons compliquées, ça fait plaisir de retrouver ce niveau et surtout de voir que l’on remarque notre travail devant la défense."

«On est la petite surprise»

Avec l’expérience qui est la sienne, Romain Izzi ne veut pas se mettre de pression en vue du championnat malgré le 6/6. La route est encore très longue et la priorité absolue est de prendre du plaisir, comme en témoigne l’ambiance quelques secondes seulement après le coup de sifflet final. " En même temps, on est ensemble depuis plus de trois ans hein (sourire). C’est vrai qu’il y a une bonne osmose au sein du noyau. Je vais même dire que c’est la clé de notre succès. Après, la rencontre arrachée dans les dernières minutes à Wasseiges la semaine passée est déjà un tournant pour nous. On sait qu’on est déjà un peu la petite surprise mais on va continuer de prendre match après match et tenter de remporter un maximum de rencontres."

Lucide, le milieu de terrain n’en reste pas moins ambitieux. Le simple fait de le voir aussi prêt physiquement prouve qu’il se donne corps et âme pour sa passion dans le but d’emmener Strée le plus haut possible. À lui de voir désormais où sont les limites du ciel.