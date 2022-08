Quatre équipes promues seules en tête en P3A, une première dans l’histoire?

Si pour les deux premières citées, cette place de leader n’est pas "si" surprenante, pour les deux autres, ce fait historique n’était pas prévu à la base. Ce retournement de hiérarchie est une nouvelle preuve de ce qui est annoncé depuis un bon moment déjà: le niveau de la série n’a sûrement jamais été aussi élevé. En perdant en fin de saison passée Fize B, Patro Othée et Flémalle, qui avec tout le respect qu’on leur doit, étaient pratiquement incapables de rivaliser avec le Top 8, la P3A s’est dotée de nouvelles équipes bien plus ambitieuses. Et si après les deux premières semaines de championnat, ce sont les quatre promus en tête, rien n’est finalement si étonnant que ça. Les autres écuries du championnat vont devoir s’y faire, les habituelles places qu’elles récupéraient en fin de saison ces dernières années vont être chamboulées, à moins que les traditionnels pensionnaires de la P3 élèvent leur niveau pour récupérer leur statut?