Maxime Ahn (Xhoris) découvre la P2

Auteur d’une tête pleine d’envie envoyant le cuir dans les cages adverses en étant à la retombée du corner, le néo-xhorisien a tout pour plaire. Âgé de seulement 17 ans, le numéro 4 des Rouges semble être une vraie promesse pour son club. Titulaire dès les rencontres de pré-saison, il n’a qu’un seul mot d’ordre: prendre match après match."À l’heure actuelle, je réalise mes premiers pas dans ce monde. Je vais continuer à apprendre. Je ne me tracasse pas pour la suite. Le plus important est le moment présent. Si on compte sur moi, je le prouverai sur le terrain."La saison reste longue et intense, à lui d’avoir la maturité nécessaire pour espérer s’imposer dans un tel effectif.