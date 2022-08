Le Roi Beduin s’installe de plus en plus sur son trône

L’ancien joueur de Marchin nage dans des eaux troubles avec son club, qui reste sur un zéro sur six, mais cela ne lui empêche pas de fixer l’horizon en espérant un avenir plus sain. "Même si nos résultats ne sont pas au top, notre équipe est supérieure qualitativement par rapport à l’an dernier. Une fois que nous aurons trouvé tous nos automatismes, ce sera beaucoup plus facile", glisse Maxime Beduin.