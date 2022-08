Coupe AWBB : les Hutoises en finale du 3X3

Dans la foulée d’une Océane Ronveaux nouveau transfuge du club et spécialiste de la discipline car classée 10e joueuse belge actuelle, les Hutoises ont enchaîné les victoires."J’adore le basket et, dès que les compétitions s’arrêtent, après une semaine de vacances, je m’ennuie. C’est pour cela que je joue en 3 contre 3. J’ai besoin de jouer et cela me permet de m’associer à des amies l’espace de certains tournois. Je ne cherche pas à performer dans cette compétition, juste à passer de bons moments. On a décidé de s’inscrire entre filles de l’équipe mais deux ont eu un empêchement. À trois, sans remplacement et au regard de la qualité des adversaires, on ne pensait pas si bien faire", nous confiait l’intéressée.

Mais le trio a été impérial battant d’abord Pont-de-Loup, Auderghem et Charleroi avant de chuter contre Ciney. Un faux pas qui ne les a pas empêchées de poursuivre leur aventure avec des exploits de plus en plus impressionnants: 12-10 en en huitième de finale contre Charleroi, 14-15 en quart contre le Neufchâteau de l’ancienne professionnelle liégeoise, Laura Henquet avant une démonstration en demi-finale contre Courcelles: 21-14.

En finale, les Hutoises retrouvaient logiquement Ciney, leur bête noire. Au terme d’une rencontre intense et pleine de suspense, c’est d’un petit point (16-15) que les Hutoises subissaient un second revers contre cette équipe remportant donc la compétition."Nous étions à égalité à la fin du temps réglementaire. En prolongation, le premier à marquer 2 points l’emporte. On a marqué les premières mais un simple panier qui vaut un point. Elles ont répliqué à trois pointse t l’ont emporté", résume Océane. Une petite déception pour toute compétitrice mais certainement pas la fin de l’aventure pour ce groupe puisque les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale qui se déroulera en avril 2023.

Ce sera peut-être l’occasion de prendre une belle revanche et d’encore franchir un cap. À noter que si les Hutoises n’étaient que trois ce week-end, leur équipe comprend aussi Ines Dekeyser et Laura Baggio pour la suite des opérations qui s’annonce prolifique.