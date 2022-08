Tournur et Hemingway en champions

Sur la petite marche du podium se trouvait un Tchèque: David Fabian. Devant lui, ses deux frères d’origine anglaise: Georges et Harry Hemingway. Par sa nouvelle victoire dimanche à Comblain-au-Pont, Harry Hemingway conserve sa première place au classement général, devançant Jamie Galloway.

En Trial 2, c’est l’italien Gianluca Tournur, actuellement 9eau classement principal, qui a remporté la manche belge devant l’Anglais Billy Green et le Norvégien Sondre Haga, 2eau classement général, qui a réalisé une petite contre-performance dimanche. " Je suis déçu de ma course aujourd’hui où j’ai perdu quelques points assez stupidement. Les 8eet 9ezones ont été fort techniques et rudes et puis il y a la fameuse montagne de Comblain qui a fait du mal. J’aurais pu me rapprocher de Suarez Jambrina, leader du classement. Malheureusement, ce n’est pas le cas", conclut le Norvégien qui, on le sait, aime ce rendez-vous comblinois annuel.