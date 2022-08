P2 - 10 mois après, Maxime Raskin rejoue enfin : « Je me sens bien »

Qu’à cela ne tienne, il était de retour ce week-end. " Je me suis vraiment senti bien. Certes j’avais déjà joué en Challenge Hesbaye-Condroz mardi passé mais le rythme n’était pas pareil qu’ici contre Verlaine ", détaille celui qui entraîne également en jeunes au sein du club. Une intensité qui aura d’ailleurs fini par faire tirer la langue à l’intéressé."Je sors un peu par précaution même si je sentais que j’allais tout doucement devoir me mettre dans le rouge et ce n’est pas le but."

Et si l’ancien joueur du RFC Liège a partagé le gazon avec ses coéquipiers de P2, c’est bien avec la D2 qu’il continue de s’entraîner."Je participe à toutes les séances avec eux mais je ne me fixe pas de limite de temps pour rejoindre le groupe aux matchs, explique le frère de Nicolas.L’objectif sera surtout de vivre une saison complète sans blessure, ce qui ne m’est plus arrivé depuis longtemps. Pour le reste, j’ai envie de prendre du plaisir si c’est avec la P2 c’est bien aussi dans un premier temps."

C’est sûr, le milieu de terrain sait d’où il revient. »C’était long surtout avec ma nouvelle opération en juin alors que les autres reprenaient déjà le chemin de l’entraînement. »Et s’il venait à se reblesser prochainement? »Je ne sais pas si je reviendrai encore une fois mais je préfère ne pas y penser », conclut le joueur qui semble bien décidé à prendre le football du bon côté.