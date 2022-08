Officiel: Antonin Kuhne quitte Geer

C’était dans l’air et c’est désormais officiel de chez officiel: Antonin Khun ne restera pas à Geer. Le gardien veut quitter le club hesbignon, enfin aimerait trouver un autre club. " Oui, je souhaite changer d’air, dit-il. Je sais que je ne vais plus jouer beaucoup. Donc, je cherche un challenge où je puisse m’épanouir." Faimes et Strée sont venus aux nouvelles ces derniers jours mais le deal ne se fera pas. Le portier de 21 ans pourrait rendre des vrais services à pas mal de clubs.