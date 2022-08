Match arrêté à Oreye B - Thier à Liège (P4C): «Non, je n’ai pas frappé le coach adverse», estime Jean-Marc Gartner

Le match arrêté? "Il ne restait plus qu’une minute à jouer et l’arbitre a préféré stopper les débats de suite, dit-il. Avec les joueurs d’Oreye, tout s’est bien passé. On a même bu un verre après le match. Malheureusement, il suffit d’un seul individu pour faire foirer (sic) une rencontre. Cela fait des dizaines d’années que je suis présent dans le football et je n’ai jamais eu de problème. Ce n’est pas maintenant que ça va arriver." Dont acte.