Marco Crotteux quitte Stockay avec lequel il ne jouera plus

Sera-ce du coup la fin de la carrière du médian défensif de la décennie? " Franchement, je suis incapable de vous le dire, assure-t-il . Je vais prendre une décision ferme et claire dans les prochains jours. Peut-être devrais-je tout arrêter et me lancer encore plus à fond dans le coaching? Je vais voir. Mais peut-être vais-je attendre deux mois que ça aille encore mieux? Sincèrement, je ne sais pas…" On devrait donc y voir plus clairement définitivement dans les prochains jours. Stockay n’envisage pas de le remplacer numériquement et à son poste dans le noyau.