Les Comblinois avaient enclenché le mode diesel

Du coup, après 6 minutes de jeu, le score filait à 27-7! Comblain récoltait donc ce qu’il avait semé, subissant ce que Geel avait dû encaisser la semaine dernière. Maintenant, la différence, c’est que Princen et ses coéquipiers ont remis les choses en place. D’abord en mordant défensivement pour redresser la tête puis, offensivement, en allant chercher de bonnes options. Et, là, on a vu Comblain proposer d’excellentes choses avec un terrible 34-71 lors des 34 dernières minutes. Impressionnant au niveau basket mais aussi mental avec de nombreux enseignements à tirer de ce duel. " J’ai vraiment apprécié la réaction du groupe. Pas de mauvaises ondes, pas d’énervement et une volonté collective de se reprendre. On va analyser en vidéo ce qu’il s’est passé en début de match mais aussi le positif par la suite.Je vais retenir la magnifique défense que nous avons sortie pendant 34 minutes et un Hounhanou omniprésent ", concluait Ludovic Humblet.

Cap maintenant sur un amical contre la D2 de Neufchâteau puis un duel en aller-retour contre la D2 de Courtrai pour une éventuelle qualification pour le deuxième tour… ce qui serait tout de même une énorme performance pour les Comblinois.

COMBLAIN : Roland 9. Goeme 20. Collard 5. Princen 17. Rondoz 1. Darmont 1. Matisse 5. L’Hoest 15. Malempre 1. Hounhanou 4.