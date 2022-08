Le T1 de Dessel: «À 1-0, oui, on aurait été très mal»

Il l’avouait sans honte : Benny Lunenburg, le coach de Dessel, a souffert à Fize. « On a joué sur un terrain limite dangereux, assurait-il. Je me demande si de ma vie de coach, j’ai déjà vu un terrain pareil. Mais il ne faut pas chercher d’excuse. On n’a pas encore vu le grand Dessel et on a souffert. Comme vous, bien sûr, je me demande ce qui se serait passé à 11-11 et, surtout, si cela avait été 1-0. Alors, là, on aurait été mal. Mais en fin de match, on peut aussi en mettre quelques-uns en plus… »