Faimes reste sur un 0/6 en P1 : "Il n'y a pas péril en la demeure", estime Loic Houart

Les Faimois sont toujours en rodage. Il suffit d’ailleurs de jeter un petit coup d’œil sur la feuille de match du week-end dernier pour constater que ce Faimes-là prendra du temps avant que la mayonnaise prenne."Devant moi, en défense, j’avais cinq joueurs (NDLR: Les frères Renson, Diomande, Genette et Grommen) q ue je ne connaissais pas il y a encore six semaines. On recherche encore nos automatismes", commente l’ancien rempart de Thisnes. Pas de quoi pour autant inquiéter le joueur âgé de 30 ans."Il n’y a pas encore péril en la demeure car le groupe reste soudé. Par contre, ce dimanche(NDLR: face à Sprimont B),si on ne prend pas de point à domicile, il faudra commencer à s’inquiéter, poursuit Loic Houart.Notre groupe est assez jeune et certains joueurs n’ont pas encore démontré toute l’étendue de leur talent."

«Bertrand Marler mériterait de réussir»

Le monde ne s'est pas fait un jour. Faimes non plus. Après l’arrivée d’une nouvelle équipe, les Étoilés auront besoin de temps pour être à 100%."Après l’épisode de Jehay, Bertrand Marler a la pression mais il mériterait de réussir. Avec Bertrand Daspens, le staff réalise un boulot incroyable. Faimes a de la chance de les avoir,confie le gardien.Un succès dimanche et la machine est lancée. Le groupe a besoin de points pour se libérer complètement."Les Faimois savent ce qu’ils restent à faire."Je suis persuadé qu’une fois que la mayonnaise va prendre, on va pouvoir inquiéter pas mal de monde", note le gardien des Verts.

Aux Étoilés d’allier les actes à la parole, qui plus est à domicile où ils n’ont pas le droit à l’erreur.