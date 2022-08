Deuxième victoire facile pour Lensois, a contrario de WBO B

Face à la jeune équipe wanzoise, les ouailles de Patrick Bonomi n’ont pas fait dans la dentelle. Et même si le score final est sévère, les faits sont là, Lensois enchaîne une deuxième belle victoire de rang. " Nous n’avons pas eu énormément d’occasions dans le match mais dans l’impact physique, nous étions en avance face à des jeunes, sourit le coach hesbignon.On fait 6/6, ce qui fait toujours plaisir d’autant que défensivement, on a tenu le zéro derrière. Après, nous devons rester calmes et voir match après match où notre chemin peut nous amener, d’autant que nous nous déplaçons à Oreye la semaine prochaine."