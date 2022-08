Anthisnes tombe à nouveau et inquiète

" Mes joueurs ont laissé tomber, souffle Yannick Buron.Je ne comprends pas pourquoi on n’arrive pas à garder cet avantage. Est-ce un problème de physique ou de mental? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis déçu et gêné. Le collectif a craqué aujourd’hui…"

Buts: Dodeigne (0-1, 5e) et Théate (0-2, 20e).

Hamoir B 2 - Templiers-Nandrin B 6

"Le troisième but arrive au bon moment, signale Julien Lannoy.Juste avant la fin de la première mi-temps, j’avoue que cela tombe parfaitement car Hamoir B aurait pu revenir à cet instant.On a bien joué le coup dans les temps forts."

Buts:Sauvage (0-1, 0-2 et 1-4, 10e, 20e et 55e), Dethier (1-2 et 2-6, 30eet 89e), Gruslet (1-3, 45e), Lucchese (1-5, 70e), Torfs (1-6, 85e).

Ocquier 5 - Xhoris B 2

En étouffant le milieu adverse, Ocquier a pris le large mais a raté trop d’occasions."On a très mal commencé,explique le T1 xhorisien.On n’était pas focus et on les a laissés jouer…"

Buts:Chalant (1-0 et 3-0, 4eet 13e), Gaziaux (2-0, 11e), Soyeur (4-0, 16e), Tilkin (5-0, 67e), Lodonou (1-5 et 2-5, 68eet 78e).

Marchin 7 - Seraing Athlétique B 2

Les Marchinois ont déroulé à domicile."Je suis très satisfait de mes joueurs, surtout que je me méfiais de Seraing Athlétique B. Pour l’instant, tout tourne bien", note Antoine Thomas.

Buts:Tiberkanine, Delizée (2), Del Conte, Reclaire, Tozzi, Richet.

Anthisnes 1 - Oneux 4

Après une débâcle contre les Templiers la semaine passée, Anthisnes a de nouveau chuté face à des Oneutois plus réalistes."Le score est un peu forcé, mais cela ne nous empêche pas de jouer correctement, note Patrick Gaspard.On a eu des lacunes techniques qui ne sont pas normales…"

Buts:Baltus (1-3, 76e)

Remouchamps 4 - Fraiture Sp. B 0

"L’arbitre nous a frustrés, peste Pierre Dedry, le T1 fraiturois.Ça a influencé le match, même si je ne pense pas qu’on aurait pu battre cette équipe de Remouchamps.Nous allons retenir la différence de mentalité qu’il y a eue entre la première et la deuxième période."

Clavier B 2 - Fraiture FC 8

Sébastien Collard pensait que ses joueurs allaient apprendre de leurs erreurs de la semaine dernière, mais ce ne fut pas le cas."Je ne sais pas quoi dire. Les erreurs se répètent. Actuellement, on joue comme des diablotins. Mes joueurs sont trop négatifs entre eux et il y a un réel manque de communication."

Buts:Bellavia (1-2, 22e) et Pollain (2-6, 70e).