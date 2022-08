Xhoris s’offre Huccorgne sur phases arrêtées

Pourtant bien dans leur match, les Jaune et Noir n’ont guère appris de leurs erreurs. " L’an passé, on avait déjà encaissé un but dans ce style et aujourd'hui (NDLR: lire dimanche)rebelote", souffle le T1 huccorgnois. Un corner et un coup-franc plus tard, c’est 0-2 pour Xhoris qui a su gérer chacun des détails. L’équipe dirigée par Michaël Lebe aurait pu alourdir la marque et faire plus mal aux hommes d’Éric Heine. Une chance pour les visités qui ont eu un Kévin Couscheir des grands dimanches sauvant à plusieurs reprises ses coéquipiers d’un score plus lourd.

Cependant, un duel aurait pu changer la physionomie du match. Dorian Dhaeze, lancé en profondeur, n'a pas le temps de crier qu’il se retrouve au sol. Le gardien des Rouge sort et ne fait qu’une bouchée de l’attaquant local.

Suite à la modification du dispositif, en passant à trois derrière, Huccorgne a poussé dans les derniers instants. En vain, les locaux n’ayant jamais réellement su mettre en danger les Xhorisiens qui s’imposent, en ce dimanche, logiquement.

Désormais, l’heure est à la remise en question.

Arbitre:Stéphane Claes.

Cartes jaunes:Oloa, Pluymers.

Buts:Rixhon (0-1, 25e), Ahn (0-2, 52e).

HUCCORGNE:Couscheir, Beduin, Obrou (5ePluymers), Larock, Spronck (74eBanza), Al.Willems, Dhaeze, Vreven (74eGemine), Mazloum, Oloa, Aspiotis (82eFaniel).

XHORIS:Horfelin, Rixhon, Ahn (68eVieira), Meuleman, Bernard, Mack, Sacré, Bebronne (82eMachiels), Lognoul (91eBayonnet), Lawarrée, Banneux.