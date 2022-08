Toni Bou a encore effrayé tout le monde

C’est d’ailleurs dans une ambiance dantesque que le tenant en titre et actuel leader du championnat l’Espagnole Toni Bou a remporté la quatrième manche du championnat, conservant ainsi son titre de leader, devant l’Espagnol Jaime Busto, qui, quant à lui, termine juste derrière.

Toni Bou a, à nouveau, survolé la manche et a pu démontrer toute l’étendue de son talent en étant un des trois seuls pilotes à ne pas avoir mis le pied au sol, et donc engendré des pénalités, lors de la montée de la mythique montagne de Comblain, avec les pilotes de Trial GP Fajardo et Marcelli.

Bou a encore fait peur

Pour l’anecdote, le pilote espagnol est invaincu sur les terres de Comblain depuis la première édition en 2016. " Je sais que ce sont toujours des conditions particulières quand je viens ici, sourit le pilote.Mais c’est également ce que j’aime, la difficulté de cette manche. Au fur et à mesure de la journée, j’ai pris du plaisir pour terminer sur une victoire de manche."

Sur le podium du Trial GP, deux autres Espagnols viennent clôturer les marches, prouvant à nouveau que l’Espagne règne en maître depuis de nombreuses années sur le trial. La preuve en est: dans la catégorie reine, sur les 9 premiers pilotes, 8 sont espagnols et un dernier est italien. Au terme de ce week-end moteurs, et du haut de ses 35 ans, le pilote espagnol Toni Bou est bien parti pour remporter son 31e titre mondial (15 outdoor, 15 indoor), faisant de lui l’athlète de sports moteurs le plus titré de l’histoire. Pour les fans de trial, rendez-vous la semaine prochaine en France pour une cinquième manche.