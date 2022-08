Réduit à dix, Geer gagne et fait 6/6

La situation se débloque après un peu plus d’une demi-heure de jeu. Vandebosch adresse une passe tranchante à Delvaux qui cède le cuir à Cokgezen. Ce dernier se fait arrêter fautivement dans le rectangle. Monsieur Henikenne n’hésite pas une seconde et indique le point de penalty. Vigil Bajo s’avance et prend Stassen à contre-pied (1-0). Peu après la remise en jeu, Dorian Meunier profite d’un contre pour se présenter devant Aerts, mais son envoi aboutit dans le filet latéral.

Après la pause, on sent que les visiteurs reviennent sur le terrain avec d’autres intentions. Mais Geer reste le plus dangereux, via des tirs de Delvaux et Henquet non cadrés, ou encore une tête de Docquier qui percute la transversale avant de rebondir sur le sol. Derrière la ligne selon les Geerois, mais le trio arbitral ne bronche pas.

Il reste un peu moins d’une demi-heure de jeu quand Hombourg récupère le ballon et se précipite vers le but geerois. À hauteur de la ligne médiane, Messina se jette en tacklant l’attaquant adverse par-derrière. Même s’il touche le ballon et qu’il n’est pas le dernier homme, Monsieur Henikenne sanctionne la dangerosité du geste par un bristol rouge. Coup dur pour les hommes de Nicolas Henkinet qui vont devoir faire le gros dos. Hombourg prend complètement le match à son compte et part à l’assaut du but de Aerts, toujours attentif. Ainsi, les essais de Dorian Meunier, Beckers ou Schwontzen restent vains.

Geer remporte la rencontre et débute son championnat par un 6 sur 6. De leur côté, les visiteurs ont montré de belles dispositions après la pause et n’ont pourtant rien lâché.

Arbitre : Sébastien Henikenne.

Cartes jaunes: Vandebosch, Docquier, Bouhriss, Fadda; Degueldre, Potoms.

Carte rouge: Messina (directe 67e).

But : Vigil Bajo sur pen. (1-0, 35e)

GEER : Aerts, Grosdent, Georges, Vandebosch, Delvaux (83eMulowa), Bouhriss, Henquet (69eFadda), Cokgezen (69ePhilippe), Docquier, Vigil Bajo (87eBekaert), Messina.

HOMBOURG : Stassen, Degueldre, Heudt, Schonbrodt (90eMirisola), Baltus, Potoms (53eBartholome), Hick, Bauwens, Meunier D., Meunier S. (85eBeckers), Schwontzen.