P4C: match arrêté entre Oreye B et Thier à Liège, un coach frappé

Suite à des décisions jugées injustes par les visiteurs et frustrés, l’arbitre de la rencontre a décidé de stopper les échanges et de mettre un terme à la rencontre. Il est à noter que certains joueurs sont tout de même venus s’excuser pour l’image que leur entraîneur a donnée du club, mais les faits sont là. Jordan Horten ne souhaite cependant pas épiloguer et ne compte pas porter plainte.