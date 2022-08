Haneffe et Engis s'inclinent, Geer B assure : les résultats en P4A

Premier faux-pas réalisé par Vaux-Borset cette saison. Pourtant, les Valborsetins avaient tout en main pour empocher les trois points mais ont été rejoints sur le fil."Je suis déçu car on domine toute la rencontre, explique Frédéric Bellucci.On méritait les trois points à tous les coups. Maintenant, Amay B s’est donné à 100% et le partage n’est pas un vol."

Dans le camp d’en face, les Amaytois avaient forcément le sourire. Eux qui débutent leur championnat avec un très bon partage. "Je suis fier de toute l’équipe, on revient deux fois au score et nous n’avons jamais baissé les bras. Ce nul a le goût d’une victoire", commente Claude Bolly.

Buts:Hart (1-0, 29e), Duprez (1-1, 42e), Tshoz (2-1, 87e), Devigne (2-2, 90e+1).

Geer B 6 - Marchin B 2

Comme la semaine dernière face à Lensois B, Geer B a souffert. " Malgré le score, oui, on a été bousculé par cette belle équipe de Marchin B", dit Arnaud Danon. Le tournant? La sortie sur blessure de Pape Ndoye. "Sur l’action qui suit, un Marchinois se prend une rouge et, forcément, on a pu dérouler. Mais très peu d’équipes prendront des points face aux Marchinois, c’est une certitude", pointe le coach.

Les Marchinois ont même fini la rencontre à neuf."Le score est beaucoup trop sévère et les gars ne méritaient pas un tel écart. Avec un brin de réussite supplémentaire, on aurait pu arracher le partage", raconte Didier Baillet.

Buts:Rihon (3x), Pirson, Coulon et El Fasi pour Geer B, Gillet, Ndoye pour Marchin.

Lensois B 1 - Strée B 0

Première victoire de la saison pour Lensois B."Ce fut une belle rencontre de football entre deux équipes qui ont essayé de développer un beau jeu. Mon gardien a vécu une après-midi très calme car Strée B n’a pas été dangereux. Malheureusement, on s’est encore fait peur", note Michael Tombal. Les Stratois, eux, n’avancent toujours pas mais... "par rapport à la semaine dernière, on a progressé, dit Guy Ekwalla.On s’est créé beaucoup d’occasions."

But: Cattelain (1-0, 58e).

Limont A 6 - Fize B 5

Rencontre complètement folle entre Limont B et Fize B. "On a été costaud pendant 70 minutes avant de connaître un passage à vide, que je n’explique toujours pas, commente David Jeunehomme.Mais l’essentiel est acquis, surtout avec les autres résultats de la série."

Dans le chef des vaincus, on faisait forcément la soupe à la grimace. D’autant que le gardien fizois, Solinas, recevait une rouge à la 48eaprès un mauvais geste adressé… à son défenseur."On va régler ça en interne",note Raphaël Mathieu.

Buts:Lebrun (1-0, 2e), Mathieu (1-1, 4e), P. Bernard (2-1, 32e, 3-1, 33eet 4-1, 49e), Lebrun (5-1, 52e), Mihesso (5-2, 64e), Coletti (5-3, 79e), Zielonka (5-4, 82e), Demouling (6-4, 84e), Zielonka (6-5, 87e).

Couthuin B 1 - Haneffe 0

La grosse surprise de ce week-end est le succès de Couthuin B." Je savais que mes gars étaient capables de le faire", glisse Geoffrey Verlaine."On égalise en deuxième période mais l’arbiree siffle un hors-jeu inexistant. Le partage aurait été logique, même si Couthuin est une très belle équipe", reconnait sportivement Alain Jeanfils.

But: Gevers (1-0, 32e).

Hannut B 2 - Engis 1

Les Hannutois se sont rassurés."Notre adversaire en voulait davantage, notamment en première période", note Olivier Noël."J’ai enfin retrouvé ma base avec des joueurs très motivés",dit Sébastien Wauthier.

Buts:Romainville (1-0, 34e), Missé Missé (2-0, 42e), De Winne (2-1, 52e).