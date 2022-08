Mais sans équipe en IP pour lui l’année prochaine, le coach a préféré changer de club formateur. " J’ai pris les U16 de Waremme en charge et en croisant Romain(NDLR: Paquet),le contact est bien passé et il m’a proposé de le rejoindre, poursuit celui qui a déjà été T2 à Cointe quand ils évoluaient en P1.Je peux apporter un peu d’expérience et de sérénité. " Ajoutez à cela la fougue et le goût pour le beau jeu de Romain Paquet et vous obtenez un cocktail qui n’a peut-être pas fini de surprendre.