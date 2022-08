Logiquement dominé dans le jeu par son prestigieux adversaire, Burdinne a su se montrer dangereux à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs lui qui ouvre les hostilités à la 17eavec cette superbe ouverture de Devalet dans la course de Genotte qui vient buter sur Biersard. La riposte est signée Ben Saïda mais Descamps est attentif. Ferrières s'installe dans la moitié adverse mais ce n'est qu'à la 38equ'il est réellement dangereux. Saccio décoche un coup-franc sur le front de Pirnay qui oblige Descamps à sortir le grand jeu. En face, un centre de Cornelis, repoussé par la défense, aboutit à Genotte qui oblige Biersard à s'interposer avec brio. C'est la dernière fois que le flanc local aura l'occasion de s'illustrer puisqu'il sera renvoyé au vestiaire une minute plus tard."Je suis vraiment désolé d'avoir abandonné mes coéquipiers. Sur la deuxième jaune, je pensais vraiment arriver le premier sur le ballon", confiera le malheureux.

Burdinne accuse le coup et Ferrières met le feu en fin de mi-temps. À trois reprises, Cornélis est ainsi obligé de suppléer son gardien. Et Burdinne continue à tenir bon en début de deuxième période ce qui fait réagir Philippe Caserini:"Les gars, si on ne va pas au charbon ça ne va pas aller", lance-t-il à la 55e. Et l'inquiétude du T1 ferrusien grandit quand, à la 62e, Kone oblige Biersard à sauver en corner et, sur celui-ci, Delhalle mettre un front que Bourard sauve à même la ligne.

Burdinne est incroyablement vaillant mais il finit par craquer à la 71elorsque Bouchibti lance Ben Saïda qui ne tremble pas face à Descamps. Ferrières a fait le plus dur mais, étonnement, il recule et jusqu'à la dernière seconde il restera à la merci d'un retour des locaux qui resteront menaçants. De quoi faire dire à Jean-Christophe Piccart: " Je suis très fier de mes joueurs."

Arbitre : M. Herremans.

Cartes jaunes: Rafiki, Bouchibti.

Carte rouge: Genotte (41e, 2ejaune).

But : Ben Saïda (0-1, 70e).

BURDINNE : Descamps, Kone, Devalet, Genotte, Thirion J., Hougardy (60eA. Delhalle), Frerot (80eLefèvre), Cornelis, Van Rymenant (30eJosse), Fillieux, Baillet (67eD. Bronckart).

FERRIERES : Biersard, Saccio A., Rafiki, Pirnay, Bourard, Rasquin (60eJurdan), Ben Saïda (88eSaccio G.), Wilkin, Diouf, Bouchibti, Soumahoro.