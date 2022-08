Vyle-Tharoul veut retrouver son âme

Désormais, l’heure est à la reconstruction de l’édifice. Et le chantier semble bien plus gros que ce que l’on pourrait imaginer. " Si vous me demandez sportivement ce que nous visons cette saison, je vous dis d’emblée qu’il était impossible de répondre à cette question, lâche d’entrée le conseiller sportif du club. Je suis arrivé et le club était en très mauvaise santé. D’ailleurs, si le comité m’avait demandé de le sauver dès la saison dernière, je ne serai même pas resté pour les écouter. Là, il veut d’abord reconstruire progressivement le club et c’est un projet auquel j’adhère. "

Malgré tout, l’ancien conseiller sportif de La Clavinoise reste un gagnant. Il sait que sur le long terme, la place de Vyle se situe en milieu de classement… en deuxième provinciale. " Cette saison est un test pour analyser les nouvelles têtes. Par contre, dans un an, nous allons bien entendu avoir de plus gros objectifs. Mais pour l’heure, il est bien trop tôt. Faisons revivre ce club et redonnons des sourires aux supporters."

Et rien que pour notre football régional, un Vyle qui sourit est nécessaire pour tous.