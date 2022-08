Un magnifique derby pour commencer

Même si on sait que nos équipes de P3 et P4 n’iront pas au bout de cette coupe provinciale, on espère voir leur parcours le plus long possible. Ce week-end, un tour préliminaire est organisé avant d’entrer dans le tableau définitif au niveau des 64es de finale. Quatre de nos équipes P4 sont concernées avec un magnifique derby en prime. En effet, l’équipe C de Huy mettra le cap sur la formation D de Hannut ce dimanche à 12h30. Toujours dimanche, 11h30, l’équipe C de Hannut mettra le cap sur Aubel pour y défier la 4e équipe locale avec un coup à jouer. Enfin, samedi, c’est au Pôle Ballons, sur le coup de 21h, l’équipe D des Wawas recevra le BC Verviers C. Pas une mince affaire aussi tôt dans la préparation. D.D.