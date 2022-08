Pourquoi Fize peut battre Dessel, dimanche

1. Fize est en forme

Jamais de mémoire de journaliste attentif à l’actu du club, Fize n’a été aussi bien en début de saison. La griffe Olivier Parmentier se fait clairement sentir. Il règne comme un vent de fraîcheur dans ce groupe. " C’est vrai qu’on est bien, que tout va bien jusqu’ici mais il faut rester calme, commente le T1 fizois.Là, on n’est jamais qu’en début de saison et je crains l’influx nerveux laissé dans cette Coupe. Mais on va profiter de l’événement à fond." Avec des vrais atouts pour défier cette grosse cylindrée. Le jeu déployé par Fize est de qualité depuis le début de la saison. Les Fizois sont solides défensivement et marquent assez facilement. Avec cette force de caractère qu’on ne lui connaissait pasà l’image de ces buts inscrits sur le gong à Aubel jeudi et dimanche passé face à Roulers. Sur un match, c’est une clé…

2. Fize joue à domicile

Preuve qu’on prend la Coupe au sérieux au club: Dessel avait proposé de décaler la rencontre à samedi soir. Mais Fize a refusé. " D’abord parce que Laurent Peeters se marie et quelques joueurs étaient invités,sourit Parmentier.Mais aussi parce que jouer chez nous, c’est mieux(rires)." Réputé grand, le terrain de Dessel, cimetière de pas mal de clubs ces dernières saisons, aurait fait mal à Fize, redoutable sur son petit terrain. Les Villersois ont déjoué plus d’un adversaire rue Magritte. Ce n’est donc pas surréaliste d’y croire…

3. Dessel ne va pas bien

Alors que Fize a repris son championnat jeudi, Dessel, a lui, repris la veille. Avec une grosse défaite d’emblée face à Knokke 0-4. Les Vert et Blanc alternent le chaud et le froid depuis le début de la saison, avec notamment une lourde défaite face à La Louvière Centre, équipe de D2 ACFF. Ils sont loin de leur éclat de la saison passée où ils avaient joué le tour final de Nationale 1 avec une troisième place au championnat. C’est peut-être le moment de les jouer pour les Fizois…

Arbitre: Kevin Lobet.

FIZE: le noyau est le même que la semaine passée. Erivelton (commotion), Matafadi (ligaments du genou) et Damsin (lésion musculaire) ne seront pas là. Peeters (mariage) est absent. À noter qu’à la fin du temps réglementaire, si c’est match nul, prolongations puis penaltys.