Présent la saison dernière en P3 du côté de Solières B, Guillaume Trillet débarque à présent un échelon plus bas en bord de Meuse. La venue du défenseur central de 20 ans ne se résume qu’en deux mots : Claude Bolly, le coach d’Amay B. « Je l’ai en effet beaucoup vu la saison passée du côté de Solières B où il venait nous voir. Il m’a convaincu de venir en m’expliquant le projet qu’il veut mettre en place. Ça ne me dérange pas de descendre en quatrième provinciale car je n’ai pas joué tous les matchs la saison passée. Ici, je viens pour prendre du temps de jeu. Même si les résultats ne sont pas favorables en préparation, on espère faire mieux en championnat. »