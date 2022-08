Huy va devoir se délocaliser à Waremme

C’est donc encore les terres de Waremme, qui ont servi de "sauvetage" à un club de notre région, à savoir Haneffe, que Huy va disputer ses rencontres. Et c’est dans le Pôle Ballons que les Unionistes offriront l’hospitalité à la redoutable et ambitieuse équipe de R2 du RBC Aubel. " On monte encore dans l’opposition avec cette belle équipe chevronnée. Pour notre part, nous serons toujours privés de Jaco(vacances) et Colle (blessure). Les choses seront donc encore compliquées, nous le savons. Depuis le début de la saison, je découvre un groupe attachant avec des joueurs attentifs mais j’ai tout de même hâte de découvrir enfin mon groupe au complet pour pouvoir avancer collectivement.Mais ce ne sera donc pas encore pour tout de suite", continue le mentor mosan.

Vaincus la semaine dernière, les Hutois n’espèrent pas grand-chose de l’issue de cette rencontre mais le but est tout autre. " On va tenter de continuer à cultiver cette envie de s’appliquer pour progresser en tentant surtout d’être plus réguliers dans l’application des consignes. Humainement, le groupe s’est trouvé et est conscient de ses qualités et de ses défauts. Les joueurs ont une chance de pouvoir évoluer à ce niveau et on va tout faire pour que cela se passe bien."

Et le programme des troupes de Jovenau sera aussi très corsé car, toujours suite à l’indisponibilité de leur salle, les Unionistes mettront le cap, mardi, sur Boussu. " Normalement, il devait s’agir de notre deuxième rencontre à domicile de la compétition mais il a fallu trouver un plan C n’ayant pas de salleannexe disponible. On a donc demandé à jouer en déplacement mais nos adversaires n’avaient que cet horaire à nous proposer. On fera avec", conclut le mentor des Noir et Or.

Les dames en ouverture

En ce qui concerne le reste du programme, ce sont les dames P1 qui ouvriront le bal dès 18h au Pôle ballons. Une rencontre qui verra les troupes d’Arnaud Pinte croiser le fer avec la R2 des Castors de Braine B. Encore un solide adversaire pour les Mosanes qui tenteront de démontrer leurs progrès depuis leur revers lors de leur rencontre initiale.

À noter que les grands débuts de la R1 de Mike Dekeyser ont été postposés et se feront en déplacement chez la P1 de Marche ce mercredi.